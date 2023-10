Il sindaco Trantino incontra il Catania Volley: “Rendeteci orgogliosi”

Questa mattina al Palazzo degli Elefanti è stata ufficialmente presentata al Sindaco, alla stampa ed alla città l’Energy System Catania Volley, sodalizio sportivo declinato al volley presieduto dall’imprenditore australiano Ross Pelligra. Il primo cittadino catanese, Enrico Tarantino, insieme all’Assessore allo sport Sergio Parisi hanno accolto la prima squadra etnea al Comune di Catania, team che debutterà sabato 7 ottobre alle ore 16.00 al PalaAbramo di Piazza Spedini.

Trantino ha colto l’occasione per incitare le ragazze: “Non voglio mettervi pressione ma l’obiettivo è la promozione. Scherzi a parte, so quanto è ambiziosa la dirigenza e so quanto abbia lavorato a questo progetto. So che potrete dare grande soddisfazione e rilanciare uno sport che al femminile per troppo tempo è stato assente dai grandi palcoscenici. Il mio auspicio inoltre è quello che anche il vivaio possa crescere sempre più e, perché no, ritrovare delle catanesi con la maglia della nazionale. Sarebbe per me un onore, rendeteci orgogliosi”.

Presente all'incontro l’ad del gruppo Pelligra e consigliere Catania Volley Giovanni Caniglia, che ha così commentato: “Ringraziamo il sindaco e tutta l’amministrazione per la disponibilità dimostrata oggi ed in generale per l’attenzione dedicata al nostro progetto. Lavoriamo intensamente per valorizzare il vivaio: la nostra attenzione infatti, oltre che sulla prima squadra, è fortemente puntata sulla valorizzazione delle giovani promesse locali”. Dopo lo scambio di battute fra il Sindaco ed il capitano rossazzurro Jessica Panucci, la soleggiata mattina si è poi conclusa con la foto di rito all’ombra beneaugurante del “Liotro”.