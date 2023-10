Il sindaco Trantino incontra l’Hub Ambiente Catania: tante emozioni al Palazzo degli Elefanti

Giornata importante, quella di ieri, per l’Hub Ambiente Catania, compagine allenata dalla professoressa Ina Baldi e che milita nel campionato di B1 di volley femminile. La squadra e lo staff al completo sono stati accolti - in ogni senso - dall'amministrazione comunale nelle persone del sindaco di Catania, Enrico Trantino, del Presidente della Giunta Sebastiano Anastasi, dell'Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Gelsomino e dell'Assessore Giuseppe Marletta. Nella splendida ed incantevole cornice del Palazzo degli Elefanti, si è tenuto l'incontro caratterizzato dalla consueta ed ormai notoria affabilità ed ospitalità del primo cittadino che, da uomo di sport, ha dispensato consigli ed auspicato grandi successi per il Teams Volley.

Al centro del dibattito, un tema assai caro a coach Baldi ed al presidente Elio Gravagno: il promovimento dello sport quale veicolo di crescita e di formazione dei giovani. Dopo la consegna delle maglie personalizzate al Sindaco ed al Presidente, l'Assessore Gelsomino si è prestato nel ruolo di Cicerone, accompagnando gli ospiti in una visita guidata tra le meraviglie dei locali istituzionali. Un'esperienza meravigliosa partorita nel comune obiettivo di dare lustro ad una città bella come poche che merita palcoscenici, sportivi e non, di prim'ordine.