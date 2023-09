Superlega, il capitano della Saturnia è Santiago Orduna

La Saturnia ha il capitano: Santiago Orduna. Uomo d'esperienza, palleggiatore con una lunga militanza in squadre di SuperLega, diventa leader di una squadra che giorno dopo giorno sta costruendo il suo percorso agonistico.

Il numero 5 biancoblu, è pronto ad indossare la fascia di capitano, come ci racconta: "Questa scelta dello staff è per me una grande soddisfazione. Non si tratta solo di indossare una maglia in campo, ma di essere un leader con una grande responsabilità in ogni momento". La chiave di tutto per Orduna sarà il dialogo, ma anche un atteggiamento che possa essere sempre d'esempio per i compagni: "In queste settimane stiamo costruendo il gruppo che saremo nel corso del campionato, sappiamo già che dovremo affrontare ostacoli e in quei momenti sarà fondamentale rimanere uniti. Un bravo capitano lo è sia nei momenti belli che in quelli più difficili. So che potrò essere di supporto per i giocatori più esperti che fanno parte di questo gruppo e di aiuto per quelli più giovani".

In questo percorso Orduna non sarà solo. Farmitalia Saturnia infatti, da oggi ha anche un vice capitano che con l'alzatore italo-argentino ha un rapporto professionale e di amicizia già consolidato, si tratta del libero Mimmo Cavaccini: "Questo ruolo lo sento tagliato per me e sapendo di avere Santi davanti so che potrò gestirlo nel migliore dei modi, con lui siamo in buone mani. Entrambi siamo grandi lavoratori e crediamo in quello che facciamo. Adesso è il momento di mettere totalmente testa sul lavoro, siamo venuti qui per salvare questa squadra e tenerla in SuperLega ed è quello che faremo, posso dire che puntiamo con serenità a questo obiettivo".

Infine l'invito di Orduna: "Questa società ha portato a Catania la miglior pallavolo d'Italia e del mondo, posso dire ai catanesi fin da adesso che aspettiamo di vederli nei panni del settimo uomo in campo. Vi divertirete e lotteremo insieme, perché qualunque risultato lo potremo raggiungere solo con il vostro appoggio".