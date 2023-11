Superlega, partita senza storia: la Farmitalia Saturnia cede 3-0 a Itas Trentino

Hanno provato a rendere possibile una partita impossibile, ma i biancoblu di Farmitalia Saturnia, in casa di Itas Trentino, hanno ceduto alla legge dei campioni d’Italia, che hanno chiuso imbattuti la settima giornata del Campionato Credem Banca 2023/24. Finisce dunque 3-0 (25-15, 25-17, 25-18) uno dei match più difficili che c’erano sulla strada dei biancoblu, che a parte la prima fase del primo set, giocata punto a punto, sono stati sempre indietro e hanno subito gli attacchi di una squadra che non ha ceduto il passo nemmeno una volta.

Niente sorprese nel sestetto gialloblu guidato dal regista Sbertoli, con l’opposto Rychlicki, Lavia e Michieletto in posto 4, Podrascanin e Kozamernik al centro e il libero Laurenzano, per i giocatori etnei invece nella primissima fase di gioco, insieme a Orduna, con il braccio armato di Buchegger, sono scesi in campo Basic e Randazzo di banda, con al centro Bossi e Masulovic, e il libero Cavaccini.

La ricezione biancoblu, per tutti e tre i set, soffre ad eccezione della fase finale del terzo set e gli schiacciatori non riescono a passare attraverso il muro, tanto che alla fine del match lo score più alto che si legge sul tabellino, per Farmitalia Saturnia, è quello di Buchegger che non supera il n° 10.

Entrambe le formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo con il baffo rosso sul viso e, invece del classico minuto di silenzio, all’interno dell’ ilT quotidiano Arena di Trento, è stato un minuto di chiasso, come organizzato di concerto dalla Federazione Italiana Pallavolo, dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e dalla Lega Pallavolo Serie A Maschile hanno aderito così alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’ONU per sabato 25 novembre.

LA PARTITA

Il gioco inizia con un punto a punto tra le due squadre. Un equilibrio che viene tenuto da Buchegger che recupera un mani out (7-7) e poi ancora Randazzo che mette a terra una palla recuperata da Orduna che si muove da un lato all’altro del campo per mettere il suo compagno nelle condizioni di schiacciare (10-10). Poi i padroni di casa cominciano a prendere il largo (14-11). Rychilicki usa le mani di Masulovic per un mani out (15-12). Picchia forte Randazzo (17-14) e ancora si cerca di stare in scia. Bertoli mette a terra un ace (20-14), Michieletto in pipe (22-15) e la chiusura del match la segna un errore biancoblu (25-15).

Il secondo set vede Itas Trentino partire con piede completamente diverso e i biancoblu non riescono a stare al passo. Quando Buchegger spara fuori (4-1), Silva chiama il primo time out. Farmitalia rimane indietro e la difesa non riesca a contrastare gli attacchi dei gialloblu. Randazzo viene bloccato dal muro di Rychlicki (15-9), ma si rifà subito dopo (15-10). Basic a terra al centro del campo (17-12). Lavia forte e chiaro (20-14). Una serie di scambi tra le due formazioni, che fanno partire l’applauso della ilT quotidiano Arena quando ad avere la meglio è Basic (20-15). Chiude Michieletto (25-17).

Terzo set subito Trentino davanti. Michieletto mette a terra una diagonale imprendibile (7-3), time out. Basic mani out sul muro gialloblu (7-4). Ace di Michieletto (9-4). Orduna ci prova e riesce di prima intenzione (9-5). Buchegger passa attraverso il muro (11-6). Masulovic mette a terra (18-12). Dopo una serie di salvataggi di Zappali, Buchegger mette a terra (21-14). Chiude Daniele Lavia (25-18).

TABELLINO

Itas Trentino-Farmitalia Catania 3-0 (25-15, 25-17, 25-18)

Itas Trentino: Podrascanin 3, Sbertoli 2, Lavia 10, Kozamernik 6, Michieletto 13, Rychlicki 19, Laurenzano (L); D’Heer. N.e. Nelli, Cavuto, Pace, Berger, Magalini. All. Fabio Soli.

Farmitalia Catania: Masulovic 4, Buchegger 10, Randazzo 7, Bossi 1, Orduna 2, Basic 9, Cavaccini (L); Baldi, Guarienti Zappoli, Tondo. N.e. Pierri, Frumuselu, Santambrogio. All. Douglas Costa Silva.

Arbitri: Verrascina di Roma e Vagni di Perugia.

Durata set: 24’, 24’, 24’; tot 1h e 12’.