Superlega, svelato il percorso della Saturnia: il campionato inizia a Perugia

Sarà un Campionato che non verrà dimenticato e che entrerà per sempre nella storia della pallavolo siciliana, quella che da quasi 30 anni ha fame di SuperLega. Il 79° Campionato di Volley Maschile di SuperLega Credem Banca 2023/24 per Farmitalia Saturnia comincerà il 22 ottobre 2023, quando i giocatori siciliani, nella nuova formazione agli ordini di mister Waldo Kantor, scenderanno in campo contro Sir Susa Vim Perugia per l’esordio di stagione nel massimo campionato di volley italiano, quello che a livello internazionale è riconosciuto come il miglior campionato del m ondo. La prima partita al PalaCatania è in programma per il 29 ottobre 2023 contro Cisterna Volley.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 luglio 2023, si è chiusa la tre giorni del Volley Mercato che ha preso il via lo scorso 11 luglio allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (Bologna) con la Presentazione dei Calendari 2023/24, alla quale la Saturnia ha partecipato con la presenza del presidente Luigi Pulvirenti, del direttore generale Enzo Pulvirenti, del direttore sportivo Piero D’Angelo e del team manager Cesare Gradi. Tre giorni per le iscrizioni finali dei giocatori, per le consulte, i workshop di marketing e comunicazione, tre giorni in cui le rappresentanze dei 54 club che fanno parte della Lega Pallavolo Serie A hanno condiviso esperienze e novità che le riguardano. Per la Saturnia è stata anche l’occasione di ricevere il premio per la promozione in A2 conquistata nel match contro Casarano lo scorso 22 maggio, ripartendo così alla volta di Catania con un importante trofeo da custodire tra i ricordi di una società che ha iniziato il suo percorso sportivo quasi sessant’anni fa.

Tornando al calendario, oltre alla prima gara, è stato svelato tutto il time table che vedrà impegnati i biancoblu da ottobre e per i prossimi mesi, con la comunicazione delle giornate di andata e ritorno di regular season. Il calendario prende dunque il via il 22 ottobre e definisce le 22 giornate della regola Season che si chiuderà il 3 marzo 2024. La stagione sarà serrata, dura e imprevedibile, con partite nel weekend e turni infrasettimanali, con match che faranno spostare i biancoblu da un capo all’altro dell’Italia, con una partita che si disputerà anche il 26 dicembre, ma con la certezza di regalare una stagione indimenticabile ai supporter siciliani.

“Siamo pronti per questa avventura e pronti ad affrontare Perugia al primo turno, per poi vedere il PalaCatania pieno in occasione del primo match di casa contro Cisterna Volley. Oggi abbiamo chiuso un percorso, con la premiazione per la promozione in A2, e ne abbiamo iniziato immediatamente un altro che ci ha posto tra le migliori 12 squadre di volley a livello nazionale. - è il commento da Bologna del presidente Pulvirenti, che aggiunge - Sarà una stagione a dir poco competitiva, non ne facciamo mistero, e noi ce la metteremo tutta, fin dal nostro esordio, per affrontare al meglio le squadre che incontreremo sul nostro percorso. Sappiamo che non sarà semplice, ma stiamo costruendo un progetto che non è solo nostro, ma di tutti gli appassionati di pallavolo in Sicilia che sappiamo non faranno mancare il loro supporto.”.

A seguire l’elenco completo delle date e delle giornate (andata e ritorno) che vedranno impegnati i siciliani di Farmitalia Saturnia.

1° Giornata 22 ottobre 2023 / 30 dicembre 2023 Sir Susa Vim Perugia - Farmitalia Saturnia

2° Giornata29 ottobre 2023 / 7 gennaio 2024 Farmitalia Saturnia - Cisterna Volley

3° Giornata 5 novembre 2023/ 14 gennaio 2024 Gas Sales Bluenergy Piacenza - Farmitalia Saturnia

4° Giornata 12 novembre 2023 / 21 gennaio 2024 Farmitalia Saturnia / Rana Verona

5° Giornata 15 novembre 2023 / 24 gennaio 2024 Cucine Lube Civitanova / Farmitalia Saturnia

6° Giornata19 novembre 2023 / 4 febbraio 2024 Farmitalia Saturnia - Allianz Milano

7° Giornata 26 novembre 2023 / 11 febbraio 2024 Itas Trentino - Farmitalia Saturnia

8° Giornata 3 dicembre 2023 / 14 febbraio 2024 Pallavolo Padova - Farmitalia Saturnia

9° Giornata 10 dicembre 2023 / 18 febbraio 2024 Farmitalia Saturnia - Vero Volley Monza

10° Giornata17 dicembre 2023 / 25 febbraio 2024 Farmitalia Catania - Valsa Group Modena



11° Giornata 26 dicembre 2023 / 3 marzo 2024 Gioiella Prisma Taranto - Farmitalia Saturnia