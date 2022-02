Torna in campo la Gupe Catania ed ospita la Volo Saber Palermo

Oltre due mesi di imprevisti, paura e grandi incognite, prima di tornare all’amore di sempre: la pallavolo. Sabato 19 febbraio ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania debutterà nel 2022. È tutto vero. I rossoblù sono stati fermi per i casi Covid che a turno, nel proprio organico e per casi rilevati dagli avversari, si sono abbattuti in Sicilia tra dicembre e febbraio. La serie di rinvii ha condizionato in modo preponderante il campionato dei catanesi, più che mai pronti a fronteggiare questo impegno, atteso a lungo. Si torna a fare sul serio domani alle 17.00 allo Sporting Center, contro Saber Palermo, per il primo step di una lunga serie.

Dall’ultimo impegno casalingo contro Letojanni, lo stop della Federazione regionale e i quattro rinvii, sono passati 67 giorni senza assaggiare le emozioni del campo. Gupe tornerà a “respirare” aria di competizione, contro una squadra – Saber Palermo – in grande crescita galvanizzata dal successo dell’ultimo turno contro Raffaele Lamezia.

Tanti gli aspetti da tenere in considerazione, primo su tutti il ritmo gara, dato che nonostante gli allenamenti molti meccanismi sono venuti meno. Coach Fabrizio Petrone analizza la sfida nel pre-gara: “Il nostro stato di forma lo capiremo soltanto domani, perché dopo due mesi di inattività è come se iniziassimo un nuovo campionato. Essere stati fermi, unito alla voglia di scendere in campo, può rappresentare la chiave di volta del match. Non vorrò alcun tipo di alibi”.