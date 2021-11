Trasferta bollente per la Gupe Volley Catania che affronta la Saber Palermo

Si profila una trasferta rovente in quel di Palermo per l‘A Ricchigia Gupe Volley Catania di coach Fabrizio Petrone. Sabato, dalle ore 18, il Palaoreto sarà teatro di una super-classica di Sicilia, la sfida con Saber Palermo è da sempre un match sentito da ambo le compagini. Quest’anno, la sesta giornata di campionato rappresenta anche un importante crocevia-salvezza e la posta in palio è certamente alta.

La formazione etnea ha svolto una settimana intensa di allenamenti mirati. Contro Palermo occorrerà lucidità e far girare i giusti meccanismi attacco-difesa, ci presenta l’impegno di campionato il team manager Gupe Volley Pino Mineo: “A Palermo mi aspetto conferme, questo è un gruppo che è consapevole della propria forza, specialmente dopo la trasferta di Siracusa”.

Quale crescita hai verificato in questo gruppo nelle ultime settimane? “Allenamento dopo allenamento migliora la fiducia e l’intesa di squadra, di conseguenza migliora il gioco, ciò che da team manager desideravo da loro. Sarà senza dubbio una partita difficile, desideriamo fare punti. Dobbiamo giocare ragionando e crederci, credere di farcela”.

La sfida è in programma alle ore 18:00 al Palaoreto e sarà visibile in streaming sulla pagina FB del club di casa.