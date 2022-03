Troppa Lamezia per una Universal Catania incerottata: 3-0

Troppo incerottata l'Universal Catania in questo 20^ turno per avere la meglio su Raffaele Lamezia, che batte 3-0 i siciliani. Nonostante i padroni di casa abbiano regalato anche sprazzi di bel gioco, la seconda forza del campionato ha sempre condotto il match senza mai rischiare nulla ed approfittando di una formazione a ranghi ridotti, così come della giornata no di alcuni.

Da sottoliineare però la prova di Parco che chiamato in causa non si è mai tirato indietro.

Ora testa al prossimo impegno, martedì 15 marzo ore 17.30 dove l'avversario sarà un più abbordabile Partinico, in trend positivo e abile a castigare Cinquefrondi in questo turno.

UNIVERSAL CATANIA - RAFFAELE LAMEZIA 0-3

Parziali: 19-25, 22-25, 19-25