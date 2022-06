Universal Catania, al via il nuovo corso firmato coach Trombetta

Un nuovo corso per i Warriors, tante le novità in programma per la nuova stagione.

La dirigenza sta lavorando alacremente per allestire un roster competitivo ed ambizioso, compito che sta svolgendo in modo egregio il DS Giovanni Bottino.

Prima importante novità è l’ingaggio del tecnico che per la stagione 2022-23 sarà Rosario Trombetta. Trombetta ha sposato in pieno il progetto con grande formazione possibile. "Sono felicissimo di sposare questo progetto, si è creato uno staff importante, in sinergia con la società si sta lavorando per un roster altrettanto di spessore" "Sarà tutto coadiuvato da un impianto nuovo dove affronteremo un campionato di certo non facile. Buona pallavolo a tutti."

Ad affiancare Trombetta ci sarà coach Giuffrida, che ha accettato di continuare il lavoro intrapreso tre anni fa con la società Etnea.

La società dà il benvenuto ed augura un ottimo lavoro ai due tecnici.