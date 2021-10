Il volley Papiro Fiumefreddo scalda i motori in vista dell’esordio

Si è tenuto sabato scorso, presso gli splendidi locali comunali di Casale Papandrea di Fiumefreddo, il galà di presentazione della nuova stagione del Volley Papiro Fiumefreddo.

L’emozione nel veder sfilare sul palco tutti i ragazzi della squadra è stata palpabile, visto che si sono presi la scena sia le squadre under, sia la prima divisione maschile e femminile, sia, soprattutto, la serie B.

Disputare anche quest'anno il campionato nazionale di serie B maschile è un grande orgoglio per la società ma il Papiro Fiumefreddo intende valorizzare, ancor più degli anni passati, il settore giovanile poiché convinti che i successi futuri debbano essere costruiti con solide basi e partendo dal basso.

Tanti gli sforzi fatti in questi anni dalla dirigenza per consolidare quanto di buono si è fatto, ampliando lo staff tecnico e dirigenziale con tanti nuovi innesti di valore rimarcando quanto la società, ormai riconosciuta su tutto il territorio siciliano, sia lungimirante e sempre guidata da quella profonda passione che ha dato il via a quest’avventura.

La società non si è esentata nel ringraziare tutti gli intervenuti, dall'amministrazione comunale presente con il Sindaco Sebastiano Nucifora, agli assessori Lizzio, Scafidi Caltabiano e il presidente del Consiglio Cascino, dal Presidente del comitato territoriale Fipav Catania Maurizio Ragusa, al consigliere regionale Fipav Elio Gravagno, oltre ovviamente tutti gli sponsor e i ragazzi.