Volley, Serie A3 maschile: brutta sconfitta all'esordio per la Saturnia

Il Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022 2023 ha aperto i battenti, domenica, con il derby di Sicilia che ha visto Farmitalia Saturnia cedere nettamente per tre set a zero contro Avimecc Modica (26-28, 22-25, 20- 25). Ci si aspettava una grande prova all’esordio per i ragazzi di Waldo Kantor, invece è maturata una sconfitta che alla vigilia nessuno poteva immaginare. Una prova deludente che necessita da subito una reazione immediata in vista dell’esordio casalingo di domenica prossima.

Il racconto del match :

1° set

Parte bene Modica che spinta da Putini in regia incamera i primi punti del match portandosi sul 4-1, inizio non brillante per i ragazzi di Kantor. La squadra di casa mantiene un margine costante di quattro punti di vantaggio, il tecnico bianco blu è costretto a chiamare il time out sul 6-10. Al rientro in campo Farmitalia recupera il gap di quattro punti rimettendo in parità il punteggio (11-11). Primo parziale molto equilibrato con le due squadre che giocano punto a punto con tanti errori al servizio. Le imprecisioni di Farmitalia in chiave offensiva costano care al sestetto etneo. Il tecnico Kantor ha provato a rimescolare le carte con gli inserimenti di Fichera e Tasholli. Il finale di set è tiratissimo, alla fine Modica riesce a spuntarla con il punteggio finale di 28-26.

2° set

Inizia bene il secondo parziale per gli ospiti, Fabroni in battuta realizza (2-1) con una palla a terra. I propositi positivi in attacco per Farmitalia, si spengono sul nascere. Modica esce alla distanza nella fase centrale del parziale con un break di quattro punti che la colloca sul punteggio di 15-11. Raso e Garofalo con attacchi per vie centrali mettono in difficoltà gli etnei che riescono a trovare il bandolo della matassa per restare nei giochi del secondo parziale grazie al buon contributo di Casaro in attacco e Jeroncic in difesa a muro, ma non basta. Modica porta a casa anche il secondo parziale con il punteggio di 25-22.

3° set

Parte male la Farmitalia che si ritrova sotto (0-5), la squadra prova a scrollarsi di dosso l’esito infausto dei primi due set, ma la musica non cambia e Modica si porta sul punteggio di 9-4. L’inserimento in campo di Tasholli e Nicotra non cambia il ritmo, il margine di quattro punti per i padroni di casa rappresenta una costanza in chiave di punteggio. La buona vena realizzativa di Princi consegna il massimo vantaggio a Modica (21-15). La partita è compromessa e il punteggio finale di 25-20 nel terzo parziale sancisce il 3-0 nel computo finale dei set per i padroni di casa.

TABELLINO

AVIMECC MODICA - FARMITALIA CATANIA 3-0 (28-26, 25-22, 25-20)

AVIMECC MODICA: Raso 8, Capelli 16, Putini 1, Chillemi 8, Nastasi (L), Princi 22, Garofolo 5, Petrone. Non entrati Turlà, Quagliozzi, Aiello, Firrincieli, Saragò. All. D'Amico.

FARMITALIA CATANIA: Zito (L), Fabroni 4, Tasholli 4, Jeroncic 5, Vaskelis 7, Disabato 14, Frumuselu 7, Battaglia, Nicotra 2, Casaro 6, Fichera. Non entrati Maccarrone. All. Kantor.

ARBITRI: Scarfò, Guarneri.

NOTE - durata set: 35', 33', 27'; tot: 95'