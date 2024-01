Young Volley, scatta la settimana decisiva: il quadro delle finaliste

Conclusa la prima fase dello Young Volley, promosso dal Movimento “Volley Catania alla luce del sole”, la testa è rivolto al giorno dell’Epifania. Il teatro delle sfide finali sarà lo storico Pala Abramo di Catania (ex PalaSpedini). Le vacanze natalizie, prima del rientro a scuola, si chiuderanno con le due fasi finali Under 14 femminile e Under 15 maschile.

UNDER 14 FEMMINILE. La giornata decisiva dello Young Volley si aprirà con la Final Four Under 14 femminile. Nella prima semifinale scenderanno in campo la Jtp Giarre e la RoomyPinkSmile (ore 9.30). Nella seconda sfida s’incroceranno, invece, la New Image Giarre e la Kanguro Caltanissetta. Le vincenti si contenderanno il successo finale.

Gli accoppiamenti sono stati decisi al termine delle dodici sfide (3 per girone) giocate dal 27 al 29 dicembre scorsi.

La Jtp Giarre si era qualificata, vincendo il concentramento della Malerba con Teams Volley e Nuova Linea Mascali. La RoomyPinkSmile aveva staccato il biglietto per la fase decisiva, superando Juvenilia e Paternò.

La New Image era stata la prima a ottenere il pass, battendo alla Coppola Liberamente e Area Volley. La Kanguro, unica formazione nissena al via, si qualificava grazie al doppio successo su RoomyPinkGialla e San Giuseppe Adrano.

UNDER 15 MASCHILE. Lo Young Volley 23 chiuderà i battenti nel pomeriggio del 6 gennaio con il triangolare di finale tra Roomy Lube, Papiro Fiumefreddo e Gupe Catania. A inaugurare la prima sfida la Roomy Lube contro il Papiro. La prima si è qualificata alla Dante Alighieri venerdì pomeriggio, superando Centuripe e Kanguro nel triangolare che ha presentato tre squadre in rappresentanza di altrettante province. Il Papiro ha invece preceduto sabato a Mascali l’Usco e la squadra di casa. La perdente e la vincente della prima sfida affronteranno la Gupe (prima nel girone giocato allo Sporting Center con Volley Catania e Area Volley) nei due incontri che completeranno il girone.

I verdetti dei gironi di qualificazione hanno premiato la Gupe - prima su Volley Catania e Area Volley – la Roomy Lube che ha avuto ragione di Centuripe e Kanguro Caltanissetta e il Papiro Fiumefreddo che ha vinto sabato mattina il girone di Mascali su Usco Gravina e Nuova Linea.

Alle 16, nella prima partita della fase finale, si sfideranno Roomy Lube e Papiro Fiumefreddo. La perdente e la vincente del confronto inaugurale affronteranno, nell’ordine, la Gupe nella seconda e nella terza partita del triangolare che chiuderà lo Young Volley.