Coppa Florio, Walter Palazzo conquista il secondo posto con la Porsche 991

Si conclude con un secondo posto l’avventura del pilota siciliano Walter Palazzo alla Coppa Florio 12H Sicilia, evento che tornava nell’isola dopo tantissimi anni. Nel rinnovato autodromo di Pergusa, è andato in scena un weekend di grandi emozioni, facendo riassaporare ai tanti appassionati, il sapore del grande automobilismo.

Un evento di grandissimo respiro internazionale, con team e piloti provenienti da tutto il mondo, con le principali case automobilistiche esistenti e diverse categorie ai nastri di partenza. Nel circuito ennese hanno sfrecciato Porsche, Lamborghini, Audi, Bmw, McLaren, Volkswagen in una battaglia durata due giorni, sei ore sabato e altrettante domenica.

Nella categoria Porsche 991-II Cup conquista il primato il team “Dinamic Motorsport” con 343 giri effettuati nella 12 ore. A seguire l’ottimo secondo posto ottenuto dall’ “Enrico Fulgenzi Racing” (340 giri) con il quartetto formato dai siciliani Walter Palazzo e Giosuè Rizzuto, dall’argentino Pablo Otero e dall’olandese Jeroen Bleekemolen. Team che ha saputo migliorare il terzo posto di sabato e soprattutto la penalità di quattro giri comminata a Otero. Strategia dunque riuscita, con l’ottima alternanza dei quattro piloti sul circuito.

Per Palazzo continua il periodo positivo dopo i due podi ottenuti in Carrera Cup a Imola e Vallelunga: "Sono felicissimo di questo secondo posto conquistato insieme ad un grande team – dichiara Palazzo - abbiamo migliorato il terzo posto di sabato perché siamo stati regolari. La macchina è stata affidabile ed ha tenuto, nelle prove abbiamo capito le criticità e i possibili problemi e in gara non avuto guasti o difficoltà. Arrivare secondi dietro la “Dinamic” con campioni come Iaquinta e Monaco non è un disonore, anzi. Ringrazio il team, i compagni di squadra e gli sponsor che mi hanno permesso di correre al meglio".