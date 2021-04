Weekend Cus Catania, dall'atletica alla scherma: tutti i risultati

A livello nazionale, appuntamento con l'arrampicata sportiva a Bressanone, dove era in programma la terza tappa della Coppa Italia boulder. Campionati regionali di staffetta andati in scena sulla pista del Cus. Infine anche competizioni di scherma e basket

Week end ricco di appuntamenti e risultati sportivi per il Cus Catania. A livello nazionale, appuntamento con l'arrampicata sportiva a Bressanone, dove era in programma la terza tappa della Coppa Italia boulder. Presenti Clara Vinci e Silvia Abate. Quest'ultima (classe 2001) ha fatto capire anche fra i senior di avere valore. A Bressanone Silvia è arrivata fino in semifinale, chiudendo nona su 31 atlete in gara nel suo gruppo.

Atletica grande protagonista del week end. Oltre al meeting E.A.P., sulla pista del CUS Catania sono andati in scena i campionati regionali di staffetta. Per i cusini, un bottino di ottimo livello: tre ori e due argenti. Sono diventati campioni regionali i ragazzi della 4x100 (categoria assoluti): 42.95 il tempo con cui si sono imposti Cristian Zucchero, Giuseppe Gullotta, Roberto Mirabella e Salvatore Santapaola. Le allieve della 4x400. Clara Alicata, Teresa Monaco, Paola Fiorito, Maria Chiara Aronica si sono laureate campionesse siciliane con il tempo di 4 minuti e 20". L'altro oro è arrivato dalla 4x400 maschile/ass. Giuseppe Gullotta, Cristian Zucchero, Nicholas Battaglia e Riccardo Torre hanno fermato il cronometro sul 3.25.43.

Per la scherma, nel week end si è tenuta la prima prova regionale under 14 di spada. Teatro dell'evento il Centro federale di Santa Venerina. I ragazzi cusini hanno fatto en-plein nella categoria giovanissimi occupando tutti i gradini del podio con Matteo Santangelo (primo), Gabriele Giovita (secondo) e Simone Zappalà (terzo). Altri quattro secondi posti nelle sei gare del week end sono arrivati per Maria Roberta Casale (cat. ragazze/allieve), Giovanni Sinatra (cat. ragazzi/allievi), Federica Crimi (cat. bambine) e Stefano Carli (cat. maschietti). Terzo gradino del podio per Giulia Missale (cat. ragazze/allieve), Mattia Romeo (cat.ragazzi/allievi), Francesca Senatore (cat. giovanissime) e Alessandro Ottaiano (cat. maschietti). A completare il bel week end anche tanti piazzamenti fra i primi 8.

Negli sport di squadra, l'impresa la firma il CUS Catania basket capace, con il Basket School Gela. Bene anche i ragazzi dell'U16 d'Eccellenza maschile che si impongono 66-50 a Palermo con il Leonardo da Vinci BK.