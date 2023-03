La "Wrestling Scordia" protagonista nella lotta: medaglie nella libera maschile e nelle gare femminili

La “Asd Wrestling Scordia” centra ancora una volta il colpo. Protagonista in Sicilia nella classifica per società ai recenti campionati regionali di Lotta Stile libero e Femminile della Fijlkam, organizzati al Palaoreto di Palermo. Le atlete scordiensi del gentilsesso, conquistando sui materassini di gara ben 4 ori, hanno permesso alla “Wrestling Scordia” di salire sul gradino più alto del podio, nella classifica delle società del settore femminile.

Ecco i nomi delle lottatrici in gonnella, protagoniste a Palermo: Barbuto Angela nei chilogrammi 65 cat. Seniores; Berlich Chiara nei kg 65 cat. U17; Caldiero Maria Antonietta nei kg 46 cat. U17; Cunsolo Maria Barbara nei 57 kg cat. U17. Nel settore maschile, inoltre, da sottolineare il lodevole quarto posto nella classifica per Società. La compagine di Scordia ha infatti conquistato il bottino di un oro, un argento ed un bronzo, rispettivamente con gli atleti Vitale Gabriel Enrico nei kg 110 cat. U17; Tramontana Matteo nei kg 74 cat. Seniores e Berlich Alessandro nei kg 71 U17. Il maestro Guanluca Caniglia, ritenendosi soddisfatto dei risultati ottenuti, sta di fatto mantenendo la promessa fatta, di riuscire cioè in tempi non troppo lunghi a condurre ad alti livelli anche la squadra di lotta femminile.