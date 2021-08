Caccia, richiesta tesserino venatorio solo in modalità digitale

Al fine di limitare file e assembramenti, la richiesta del tesserino venatorio dovrà essere inoltrata essere inoltrata esclusivamente in modalità digitale tramite il portale Catania Semplice nel sito internet istituzionale. Il tesserino sarà consegnato ai cacciatori residenti nel Comune di Catania, a seguito della richiesta da parte del cittadino.I tesserini venatori regionali sono forniti dalle Ripartizione Faunistico Venatorie (d'ora in avanti R.F.V.) dei Servizi per il Territorio presenti in ogni capoluogo delle ex province regionali, agli uffici di pertinenza del Comune di Catania.