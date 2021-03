Raccolta differenziata, apre nuovo eco punto mobile in via Ala

"L'eco punto mobile di via Ala è il quarto e ultimo dei siti riqualificati da Dusty in sinergia con l'Amministrazione comunale di Catania, allo scopo di iniziare a dotare i quartieri della città di un maggior numero di punti di raccolta differenziata. La sua posizione centrale, che fa anche da cerniera ai quartieri di Cibali e Borgo-Sanzio, rende il servizio comodo e fruibile non soltanto ai residenti di questa zona, molto abitata e frequentata, ma anche agli utenti del centro storico. Crediamo quindi che sia un eco punto strategico per la cittadinanza e che sarà adoperato a pieno regime. Inoltre, è fondamentale sottolineare il concetto del 'riuso', molto caro a Dusty, perché l'avvenuto recupero dell'area consente alla comunità di riappropriarsi di spazi prima abbandonati". Così l'amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo annuncia l'apertura del punto mobile di raccolta di via Ala (situato all'angolo con via Cesare Beccaria), che inaugurerà martedì 23 marzo 2021, alle 10.30, insieme all'assessore all'Ambiente del Comune di Catania Fabio Cantarella. "Siamo felici di consegnare ai cittadini questo ulteriore punto eco mobile, che si aggiunge agli altri tre già avviati in precedenza, da cui registriamo percentuali di conferimento assai soddisfacenti - sottolinea l'assessore Cantarella. Unitamente ad altri strumenti messi in campo, come il servizio porta a porta alla Civita e a S. Giovanni Galermo e dunque l'eliminazione dei contenitori stradali dal territorio, questi punti di raccolta potranno dare slancio per incrementare la raccolta differenziata in città e contrastare il fenomeno della migrazione dei rifiuti dai Comuni limitrofi".

L'eco punto di via Ala sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30, e all'interno sarà possibile conferire: sfalci di potatura (erba da giardino, piccole potature di siepi, rami secchi, residui vegetali da pulizia dell'orto e fiori recisi); rifiuti ingombranti voluminosi (come divani, poltrone, materassi, ecc.); piccoli scarti edili dovuti a costruzione o demolizione (rifiuti inerti). Inoltre, nelle giornate di lunedì e venerdì sarà possibile conferire anche carta, cartone, plastica e vetro. Per il corretto smaltimento delle singole frazioni sarà possibile chiedere indicazioni al personale Dusty presente.