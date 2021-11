A fuoco due auto all'interno di un garage: fiamme domate dai vigili del fuoco

Le immagini dell'incendio scoppiato in un locale di via San Matteo a Riposto Sono intervenute 2 autobotti da Catania e una squadra Enel. Erano presenti dentro il garage 2 autovetture (una a gas) e diverse bombole, fortunatamente non esplose per il celere intervento della squadra dei vigili del fuoco