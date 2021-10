"Acqua alta" dentro il tribunale di Catania e negli uffici giudiziari di via Crispi

Come già accaduto in passato, il tribunale di Catania non ha retto alle piogge torrenziali. I secchi e gli stracci sono solo un palliativo: anche qui l'allagamento (fortunatamente parziale) dei locali è andato avanti per tutta la giornata