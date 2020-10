Aeroporto, Torrisi (Sac): "Bene investimento Wizz Air a Catania: raggio di luce in periodo difficile"

In tempo di pandemia ad essere colpiti, prima dal lockdown e poi da un calo di utenti, sono in particolare gli aeroporti. Lo scalo etneo sta cercando di riemergere dalla chiusura e l'investimento della compagnia ungherese Wizz Air appare - come l'ha definito Nico Torrisi, ad di Sac - un "raggio di luce" in un momento complesso,

La compagnia ha tagliato quest'oggi il nastro della sua nuova base etnea con le nuove rotte, a prezzi concorrenziali, per Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Memmingen (Monaco Ovest) e Londra Luton.

"L'aeroporto di Catania si conferma attrattivo - ha detto Nico Torrisi a margine della cerimonia inaugurale della nuova base - e l'evento di oggi ci dimostra che c'è ottimismo con un investimento importante di Wizz Air e ciò ci lascia ben sperare. Ci sono compagnie che credono in Catania e siamo riusciti ad ottenere ciò che ho detto sin dal primo giorno del mio insediamento: un calo delle tariffe per i passeggeri".

E' intervenuto anche il Ceo della compagnia aerea Jozsef Varadi: "Oggi è un bel giorno per Wizz Air a Catania. Avremo una nostra base e partiranno i nuovi collegamenti. Da tempo abbiamo investito sullo scalo catanese e sin dal 2009 abbiamo effettuato diversi collegamenti. Da oggi avremo ben 20 tratte e siamo intenzionati a crescere e a investire facendo sempre di più".