Picchia un autista Amts ed un vigile urbano, arrestato un 41enne sotto effetto di crack | Video

Momenti di tensione su un bus della linea 935 Amts, in Corso Sicilia. Un uomo sotto l'effetto di crack ha aggredito l'autista ed un vigile urbano intervenuto per bloccarlo. E' stato necessario l'intervento di tre volanti della questura, che hanno dovuto utilizzare il taser. Il 41 enne fermato, è stato poi portato al Garibaldi centro ed è piantonato dai poliziotti

Ferma condanna da parte dell’Amts spa dopo la vile aggressione che ha subito un proprio dipendente durante il servizio. Il dipendente è stato portato al Pronto Soccorso, da dove è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Amts, esprimendo vicinanza e solidarietà alla vittima dell'aggressione, si costituirà parte civile anche per questo ulteriore episodio di violenza nei confronti di un proprio dipendente, ricordando come già da tempo ha messo in atto diverse azioni per contrastare il fenomeno, a cominciare dalla vigilanza a rotazione su tutti gli autobus in servizio.

"La storia si ripete. Un altro autista del servizio pubblico cittadino di trasporto, ora Amts, è stato aggredito e costretto alle cure ospedaliere. Al lavoratore esprimiamo piena solidarietà offrendo, come abbiamo fatto in passato con altre vittime di episodi simili, massimo sostegno sindacale e legale". Lo dichiarano i segretari di Uil e UilTrasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura. "Mentre diciamo grazie alle forze dell'ordine e ai passeggeri tempestivamente intervenuti in difesa del dipendente dell'Azienda municipalizzata - aggiungono - vogliamo sollecitare l'iniziativa delle istituzioni perché venga assunta ogni misura per rispondere alla richiesta dei cittadini che hanno più volte indicato l'allarme insicurezza tra le principali criticità del capoluogo etneo. Così, quell'allarme cresce. Pretendiamo risposte concrete, a partire dall'adeguamento degli organici più volte rivendicati ad esempio dal sindacato di Polizia Usip".