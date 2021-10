Alluvione, i carabinieri rintracciano e salvano una donna | Video

I miitari sono intervenuti in prossimità dello svincolo nei pressi del centro commerciale Porte di Catania dove hanno messo in salvo una donna che era stata travolta da un fiume di acqua e fango

Fra i numerosi interventi effettuati dai carabinieri di Catania durante l'alluvione che ha devastato il capoluogo etneo e l'intera provincia, provocando tre morti, quello più impegnativo è stato effettuato l'altro ieri nei pressi di un centro commerciale a Passo del Fico. Grazie alla tempestiva segnalazione di un passante i militari del Radiomobile sono riuscite a rintracciare e a salvare una donna che, dopo aver abbandonato la propria autovettura rimasta in panne, aveva nuotato lungo la strada divenuta di fatto un fiume e fango, aggrappandosi al guardrail delimitante la strada con un canale pieno d'acqua, in attesa dei soccorsi. I militari hanno formato una catena umana e l'hanno tratta in salvo