"Librincircolo di Natale", l'iniziativa benefica di Amt

Stamani, in piazza Università, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, del presidente dell’Azienda Metropolitana Trasporti Giacomo Bellavia insieme agli altri componenti del Cda Agata Parisi e Alessio Zizzo, del presidente dell’Amas Giuseppe Nicotra, dei rappresentanti delle partecipate comunali e della Misericordia, ha preso il via l’iniziativa natalizia “Librincircolo a Natale” promossa da Amt e AMAS (Associazione Mediterranea Autobus Storici), in collaborazione con SIDRA SpA, ASEC TRADE, SOSTARE S.r.l e MULTISERVIZI CATANIA S.p.A e l’associazione Misericordia di Catania.

Con questo evento, nato dall’idea della consigliera Amt Parisi e del presidente dell’Amas Nicotra, istituzioni, enti e i cittadini che vorranno aderire contribuiranno, con un gesto di solidarietà, a regalare un sorriso ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali catanesi. Per partecipare basterà acquistare libri, giochi o versare un contributo volontario alla lista “Librincircolo a Natale” presso le attività commerciali che generosamente hanno aderito all’iniziativa, vale a dire Libreria Cavallotto, Libreria Bonaccorso, Libreria Mondadori Piazza Roma, I sogni di Zelda.

Giorno 24, vigilia di Natale, i volontari dell’associazione Misericordia di Catania a bordo del Bus del Comune di Catania e del bus storico Inbus U210 dell’Amas, porteranno i libri ai bambini.

“E’ una splendida iniziativa, qualificante, che permette di donare un regalo ai piccoli pazienti degli ospedali di Catania -ha affermato il sindaco Pogliese- soprattutto in questo periodo di pandemia che aggrava la condizione di questi bambini. Voglio sottolineare la perfetta sinergia tra le aziende partecipate del Comune che hanno aderito all’evento simile rispetto ad altri che abbiamo realizzato con privati, associazioni datoriali, ordini professionali, sindacati. La strada della condivisione è quella che abbiamo voluto percorrere sin dall’insediamento della nostra Amministrazione e siamo felici di continuare lungo questo percorso”.

“Ogni anno il Natale di Amt è rivolta alle persone più bisognose -ha spiegato Agata Parisi-. Stavolta abbiamo pensato ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dei nosocomi etnei e abbiamo accolto con gioia l’adesione al progetto delle altre partecipate che hanno già donato libri e giochi. L’idea concepita insieme ad Amas in pochi giorni, vista l’emergenza in atto, è stata subito sposata anche da alcuni esercenti che ringraziamo di cuore. Libri e giochi raccolti saranno poi sanificati dalla Multiservizi prima di essere consegnati dai volontari con gli autobus di Librincircolo”.

Di seguito giorni e orari dei punti di raccolta: Oggi, sabato 19 Dicembre: dalle 16.30 alle 20.00 in Piazza Università; domani, domenica 20 Dicembre: dalle 10:00 alle 13:00 in via Etnea di fronte Villa Bellini (slargo statua Garibaldi) e dalle 16:30 alle 20:00 in Piazza Università.