Un anello di fumo sulla cima dell'Etna | Video

Il lettore Flavio Privitera ha inviato in redazione un video ripreso ieri in alta quota sul versante nord dell'Etna, in cui si nota nettamente il curioso anello di fumo emesso da uno dei crateri durante la normale attività di degassazione. Un fenomeno non frequente, ma neanche così raro sul nostro vulcano, che spesso regala spettacoli emozionanti