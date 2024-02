Festa di Sant'Agata, Renna: "Recuperare la fede, non si può ridurre tutto a un sacco o un cero"

"Quando si riduce la Santa ad un santino, ad una figura simbolo - afferma l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna - come se fosse un mito simile alle antiche divinità, allora noi riduciamo la portata del messaggio cristiano. Che è dire no al maligno, a chi vuole rinnegare la tua fede ed i valori che in essa sono presenti". "Non si può ricondurre la fede al sacco - aggiunge - o al cero che si porta in processione, se non c'è una vita di preghiera, di sacramenti, tutto l'anno"