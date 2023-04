L'arcivescovo Renna: "Catania deve osare, servono scelte non condizionate" | Video

"Bisogna osare perchè la dimensione politica non è aliena dalla nostra vita di fede. Anzi la fede si manifesta in rettitudine di vita, in onestà, nel nostro essere cittadini, amministratori. E si dimostra con la responsabilità nelle scelte, che devono essere libere, non condizionate, rispondendo a quello che la nostra coscienza ritiene sia il meglio". L'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, nella conferenza che precede le ormai prossime fesitività, invita i cittadini ad "osare, come le donne che avevano seguito Gesù fin sotto la croce, sfidando il disprezzo e gli sguardi minacciosi delle guardie e dei farisei", per giungere poi al sacro sepolcro nel giorno della Resurrezione.

"Il nostro compito - ha detto poi, definendo il ruolo della Chiesa nell'ottica del buon governo della città - è quello di cooperare con chi amministra la città, con una grande attenzione a ciò che è proprio di Catania. Penso alla festa di Sant'Agata, che ha una dimensione civile importante, oltre che religiosa. Ma con una grande attenzione sulle periferie". "Il 'Cantiere per Catania' è un movimento di laici che sta riflettendo", ha aggiunto Renna, con riferimento alle prossime elezioni comunali. "In queste ultime settimane ci sono stati degli incontri con varie realtà e seguiranno dei momenti di confronto, una volta definiti i candidati e le liste già pronte. Sarà - conclude - soprattutto un contributo di pensiero"