Droga e telefoni in carcere, in due mesi guadagni per 25 mila euro | Video

Un mini telefono da 15-20 euro veniva rivenduto con prezzi decuplicati, così come la cocaina che raggiungeva i 100 euro al grammo durante le cessioni in carcere. La marijuana che abitualmente entrava era del tipo "skunk", molto diffusa ed apprezzata nelle piazze di spaccio catanesi. Nei due mesi di monitoraggio, gli inquirenti hanno registrato introiti per circa 25mila euro