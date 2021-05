Assembramenti notturni in piazza Sciuti | Video

"Questa è Catania. Piazza Sciuti, in diretta", con questo commento Adele Palazzo, ex segretaria del circolo "centro storico" del Pd, posta sulla sua pagina Facebook il video che documenta, nella tarda serata di ieri, un assembramento di persone in una delle piazze della "movida" catanese nonostante le restrizioni d'orario imposte dalle disposizioni anticovid. Stamattina invece la Palazzo fotografa la condizione in cui si trova la piazzetta dopo la nottata: "Buon giorno Sindaco Salvo Pogliese e Assessori di Catania, secondo voi dovremmo tollerare festini notturni in piena emergenza sanitaria e relativa sporcizia del giorno dopo?".