Auto travolte dalla "piena" in via Etnea: "Una cosa allucinante"

"E' una cosa allucinante", si sente dire nel video girato da un balcone di via Etnea. Le auto sono state spazzate via dall'acqua, finendo contro i muri. In particolare, si vede una Fiat Panda di traverso contro un'impalcatura. I fari sono accesi ed i tergicristalli in funzione. Non è dato sapere se il conducente è rimasto a bordo, ma non si segnalano al momento ulteriori vittime