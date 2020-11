La Caritas cerca barbieri per i nuovi locali dell'Help Center | Video

Da circa una settimana sono aperti al pubblico, presso l'Help Center Caritas della stazione centrale di Catania, i nuovi locali provvisti di bagni, docce, aula per lezioni di italiano ed un servizio di barberia su prenotazione. I parrucchieri che volessero prestare la loro opera nella giornata del lunedì, possono contattare i volontari per essere inseriti nella turnazione mensile. Per quanto riguarda le donazioni, invece, il responsabile delle attività Caritas Salvo Pappalardo ricorda che è importante non lasciare alimenti o vestiti nel piazzale, per evitare che il materiale possa essere disperso o reso inutilizzabile. Preferbile, a tal proposito, rivolgersi agli operatori sempre presenti in loco, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria 9-13. A causa dell'emergenza Covid, invece, i vestiti devono essere sanificati con uno sforzo che attualmente la Caritas è in grado di sostenere solo parzialmente. Si stanno quindi utilizzando le scorte già presenti, pronte per la distribuzione ai bisognosi.