Ritorna la benedizione delle rose di Santa Rita | Video

Presso la chiesa di Santa Rita in Sant’Agostino, in via Vittorio Emanuele, ritorna la tradizionale benedizione delle rose. Questo fiore simboleggia la tenacia della fede nei momenti di difficoltà, perché al termine dell'inverno torna a splendere di bellezza nonostante le spine ed un lungo periodo di attesa e "sofferenza"