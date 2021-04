Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cadono calcinacci dal cavalcavia di Santa Maria degli Ammalati | Video

I vigili del fuoco di Acireale hanno messo in sicurezza il cavalcavia di Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale. Si è richiesto l'intervento dell'ufficio tecnico per i lavori di manutenzione urgente, che non comportano tuttavia il rischio di imminenti cedimenti strutturali