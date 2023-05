Gioia incontenibile per i rossazzurri, è festa al Massimino per la conquista della C | Video

Soddisfazione ai massimi livelli per Rosario Pelligra, patron del nuovo Catania che ha dominato in lungo e in largo la stagione. Il girone I di Serie D ha conosciuto una meteora, vincente e maestosa nella sua grandezza, fuori contesto. Meritata la vittoria per 2-0 contro il Santa Maria Cilento che sancisce la promozione in serie C