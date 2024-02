Piazza Europa,il "cancello sul mare" arriva in consiglio con una interrogazione dei 5 Stelle

Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, hanno presentato un'interrogazione al Sindaco di Catania, Enrico Trantino, per sapere se siano previste delle iniziative per la messa in sicurezza della strada che conduce al porto privato Rossi. A causa del rischio smottamenti, l'ingresso è stato sbarrato con un cancello. inoltre, l'area in cui era presente il solarium comunale versa in condizioni di degrado