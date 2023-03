L'artista catanese Alex AllyFy duetta con Fiorello sulle note di "E vui durmiti ancora"

Lo scorso 1 marzo, prima dell'inizio della diretta di Viva Rai 2, la cantante accompagnata sempre da "Luke the Uke", l'ukulele con il cappellino, ha improvvisato con Fiorello un duetto della canzone siciliana "E vui durmiti ancora". Ed il giorno seguente è stata protagonista dell'anteprima del programma sulle note di "Help Me Today"