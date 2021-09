Ospedale Cannizzaro, Giuffrida: "Carabiniere ferito potrebbe avere danni permanenti" | Video

Resta con "la prognosi riservata", ma "non è in pericolo di vita" il vice brigadiere dei carabinieri di 43 anni ferito ieri gravemente ieri sera durante una rissa scoppiata tra partecipanti a una prima comunione nella chiesa di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale. I medici temono "eventuali esiti delle lesioni" causato dal colpo di pistola che lo ha ferito tra la testa e il collo, che potrebbero causargli danni permanenti. E' quanto si legge in un bollettino medico emesso dall'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, dove il militare è ricoverato nell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia