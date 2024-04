Casa disabitata nel quartiere San Cristoforo come base logistica e punto di stoccaggio della droga | Video

Nell'appartamento individuato i militari, si sono trovati di fronte ad una porta blindata, con un'apertura rettangolare con sportellino in ferro richiudibile dall'interno, che consentiva di poter smerciare la droga "in sicurezza" dall'interno. Avuto accesso alla casa, questa si presentava priva di mobilio, ulteriore segno evidente che fosse disabitata ed utilizzata esclusivamente per le attività illecite. Al suo interno, i militari hanno trovato il 42enne e il 51enne, palesemente agitati, probabilmente perché in evidente stato di agitazione