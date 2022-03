La caserma dei carabinieri di Nesima intitolata al maresciallo Alfredo Agosta, vittima di mafia

La stazione dei carabinieri di Nesima è stata intitolata questa mattina al maresciallo Alfredo Agosta, ucciso la sera del 18 marzo 1982 durante una sparatoria in un bar di via Firenze. Si trovava in quel luogo per ascoltare il suo informatore Rosario Romeo, vicino al boss Benedetto Santapaola, che era l'obiettivo dei sicari: ad una immediata reazione di Agosta seguirono le pistolettate anche nei suoi confronti