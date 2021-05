Salvini a Catania: "Spero sia un'estate con boom di turismo e non di sbarchi"

"Speriamo sia l'estate delle ripartenze, del boom turistico, dei turisti che pagano e non dei migranti che sbarcano. E spero che gli italiani possano tornare a lavorare, mangiare, fare sport, nuotare in sicurezza". Lo ha detto il senatore della Lega Matteo Salvini, oggi a Catania per l'udienza preliminare del processo per i migranti della nave Gregoretti