Catania sott'acqua per il maltempo: strade come fiumi e rifiuti trascinati dalla pioggia

L'ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sta mettendo a dura prova la nostra città. Le vie di Catania si sono trasformate in fiumi in piena, con i sacchi di rifiuti trascinati via dalla "corrente", case ed attività allagate, auto in panne e crolli. Alle 12 di questa mattina erano già 214 gli interventi espletati dai vigili del fuoco con 429 squadre movimentate dall'inizio dell'emergenza maltempo. Altri 186 interventi in coda, ma il numero è destinato a salire. Decine le segnalazioni ricevute anche dalla redazione di Cataniatoday.

"E' crollato il soffitto della mia abitazione - racconta una lettrice disperata - e da ieri sono sola in casa con i miei bambini, in attesa che qualcuno venga a fare un sopralluogo". Un'altra signora ci spiega di essere rimasta bloccata a Gravina, in un parcheggio, perchè è impossibile proseguire lungo la via Gramsci in salita. In via Galermo, grazie anche alla pendenza, i sacchi della spazzatura stanno rotolando a valle, percorrendo chissà quanti chilometri con la spinta delle piogge.

Anche nelle aule giudiziarie di via Crispi è ritornato d'attualità il problema delle infiltrazioni dal soffitto: il primo piano pare sia addirittura allagato e sono stati posizionati dei secchi nei per evitare che succeda lo stesso anche nei corridoi. Stessa situazione presso il centro commerciale Porte di Catania. In zona aeroporto si segnalano chiusure stradali a causa di allagamenti, che hanno coinvolto nelle scorse ore anche il villaggio Santa Maria Goretti. I danni alle linee elettriche hanno comportato la sospensione del servizio idrico nel territorio di Aci Sant'Antonio, come comunicato da Acoset. A Scordia, intanto, proseguono le ricerche della donna dispersa. Il marito è stato ritrovato ieri senza vita.

(Nella foto sottostante una delle infiltrazioni negli uffici di via Crispi)

Una vettura parcheggiata sulla sede stradale è stata schiacciata dalla caduta di un albero d'alto fusto in via Liguria.

Lo scenario meteorologico è in peggioramento e si teme l'arrivo dell'ormai famoso "ciclone mediterraneo". "Giungono sempre più conferme sulla formazione di un profondo ciclone mediterraneo nei prossimi giorni, che potrebbe assumere caratteristiche tropicali diventando quello che mediaticamente viene chiamato Medicane (da MEDiterranean HurriCANE)" . A dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Purtroppo - continua- il maltempo alluvionale dei giorni scorsi in Sicilia potrebbe essere solo un antipasto di una nuova e ancora più severa ondata di maltempo che tra giovedì e venerdì potrebbe colpire l’Isola, quando il ciclone sembrerebbe fare landfall una volta potenziatosi nei pressi di Malta.

In aggiornamento