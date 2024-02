Sant'Agata era palermitana? L'origine contesa della vergine martire | Video

"La tradizione greca manoscritta reca Palermo come luogo in cui Sant'Agata nacque - spiega Mariuccia Stelladoro, specialista in agiografia greco latina - mentre Catania sarebbe stata il luogo del martirio. Mentre la tradizione latina rivendica al capoluogo etneo l'onore di averle dato i natali"