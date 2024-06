Il corteo del Catania Pride attraversa via Etnea | Video

Lo slogan scelto quest’anno è "Resistenza queer", "in un momento storico - rende noto il comitato organizzativo - in cui le nostre identità vengono attaccate, in un contesto politico e storico-sociale poco propizio per le nostre rivendicazioni". La festa finale si terrà all'Esagono Beach Club di Aci Castello