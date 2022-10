Catania SSD, alta intensità in allenamento a Ragalna. Lorenzini: "Gruppo compatto"

Lavoro intenso a Ragalna per il Catania SSD che dopo aver vinto le prime cinque partite della sua stagione in Serie D, sarà chiamato domenica (ore 15) ad affrontare la Meriglianese allo stadio "G.Piccolo" di Cercola. Grande affiatamento del gruppo rossazzurro, sempre più compatto. Si scherza e si sta insieme prima dell'allenamento, ma in campo - sotto lo guardo vigile di mister Giovanni Ferraro - l'atteggiamento del gruppo cambia radicalmente: grande attenzione ai dettagli, determinazione su ogni pallone giocato e totale abnegazione nello sviluppo degli esercizi predisposti dallo staff tecnico. Il risultato è una seduta di lavoro quotidiana estremamente produttiva che proietta il Catania nel migliore dei modi alla prima trasferta lontana dalla Sicilia. Si segnala lavoro differenziato, tra gli altri, per Rizzo e Castellini, fermo ai box Rossotto così come gli indisponibili di lungo corso, ad eccezione di Simone Pino, rientrato in gruppo.

Al termine dell'allenamento Filippo Lorenzini, difensore del Catania, ha parlato ai giornalisti presenti. "Nessuno ci sta a perdere nemmeno le partitelle, vuol dire che la squadra non vuole mai perdere - ha detto il centrale difensivo -. Tutti vogliono essere sempre partecipi. Ci mettiamo tutti tanto agonismo e questa deve essere una cosa positiva e ben vista. Giornata dopo giornata si trova sempre più voglia di stare insieme, quindi tutti riusciamo a dare qualcosa in più. L'ho detto già in passato: chiunque gioca fa la differenza, penso che tra tutti ci sia tanto agonismo e il livello è molto alto. Quindi tutti possono dare il loro contributo. La squadra agonisticamente e anche a livello tecnico è cresciuta tanto". (In video l'intervista integrale).