Lettori: "Strade spazzate male, c'è ancora molta cenere"

Diversi lettori di Cataniatoday lamentano uno spazzamento "approssimativo" della cenere dell'Etna in largo Aquileia, via Cagliari, via Padova e via Oliveto Scammacca. La spazzatrice ha operato solo nella corsia centrale, senza riuscire a rimuovere la cenere lavica accumulatasi ai lati della carreggiata