Incidente sulla Palermo-Catania, tir in fiamme: chiuso tratto di autostrada

E' ancora chiuso il tratto dell'autostrada A19 Palermo, direzione Catania dove ieri sera è andato in fiamme un Tir che trasportava cartone pressato. Il tratto chiuso è tra Catenanuova e Gerbini. Il mezzo ha preso fuoco a poca distanza dallo svincolo Gerbini sulla corsia in direzione Catania ed è stato domato solo nella tarda serata dai vigili del fuoco del comando di Enna. Sul posto sono intervenuti operatori e mezzi della Polstrada e dell'Anas. Per raggiungere Catania l'Anas consiglia di uscire a Catenanuova e procedere sulla Ss 192