Pogliese dispone stesura ordinanza per chiusura scuole e uffici nei prossimi due giorni I VIDEO

"Le previsioni per domani giovedì e per venerdì prossimo sono particolarmente preoccupanti,mi auguro che si possa essere un miglioramento delle condizioni rispetto a quelle previste, ma dobbiamo ovviamente attenerci a quello che la protezione civile regionale da qui a qualche ora andrà a determinare". Lo dice in un video messaggio ai cittadini pubblicato su Facebook il sindaco di Catania, Salvo Pogliese che si appresta ad emanare una ordinanza con la quale fino a venerdì chiuderà uffici pubblici, scuole ed esercizi commerciali