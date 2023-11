Chiuso un plesso della "Sauro-Giovanni XXIII", parla la dirigente scolastica: "Prioritaria la sicurezza di tutti"

Una nutrita rappresentanza dei genitori della scuola "Nazario Sauro-Giovanni XXIII" di Nesima ha protestato contro i turni pomeridiani, necessari in seguito alla chiusura di un plesso di via Tasso n.2, in cui sono apparse delle crepe sospette, ispezionate anche dai vigili del fuoco. Sul posto si è reso necessario l'intervento di polizia e carabinieri. La preside replica alle polemiche: "Un provvedimento preso per tutelare la sicurezza di tutti"