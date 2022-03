Via Bezzecca completamente al buio, Anastasi: "Si provveda ad intervenire presto"

Nell'arteria di Cibali vi erano dei vecchi pali che sono stati rimossi per ragioni di sicurezza ma non sono mai stati cambiati con altri. Così il consigliere chiede di intervenire con urgenza poiché vi sono stati già diversi furti

Il consigliere di Grande Catania Sebastiano Anastasi ha raccolto l'allarme lanciato dai residenti che, da mesi, vivono completamente al buio. Alcuni pali della pubblica illuminazioni, ormai obsoleti e pericolanti, sono stati rimossi ma non sono stati sinora sostituiti da quelli nuovi. Il risultato? Buio pesto. "Si sono verificati furti - dice il consigliere - e la situazione è inquietante e va avanti da tempo. Occorre intervenire con urgenza per poter fornire una adeguata illuminazione alla via del quartiere Cibali che purtroppo non è un caso isolato poiché situazioni analoghe sono accadute anche in altre zone cittadine".