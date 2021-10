Centro storico blindato e strade deserte: i catanesi prendono le contromisure per il maltempo

Quasi tutti i commercianti del centro storico hanno posizionato sacchi di sabbia davanti ai loro negozi, per limitare il passaggio dell'acqua. In via Etnea molti si sono attrezzati da tempo con delle apposite paratie. Chiusi uffici, scuole e negozi. Lungomare blindato dalla mezzanotte. Il ciclone dovrebbe lambire la nostra città con la sua "coda": dalle ultimissime proiezioni, pare che la traiettoria sia nuovamente cambiata, con un possibile ritorno verso sud. In attesa del nuovo bollettino, ci si prepara a resistere