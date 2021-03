Incidente in autostrada provoca ritardi nella vaccinazione: caos a San Giuseppe La Rena | Video

Un incidente stradale, precisa l'Asp etnea contattata telefonicamente, ha coinvolto un camion che trasportava le fiale in consegna nella mattinana. Questo evento imprevisto avrebbe fatto così slittare, di alcune ore, la consegna delle preziose dosi, creando un notevole rallentamento sulla catena di distribuzione, gestita con rigidi protocolli proprio per evitare assembramenti. I prenotati si sono ritrovati tutti in fila contemporaneamente, attendendo invano il proprio turno sotto la pioggia. Si è reso necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma e garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Le vaccinazioni proseguiranno quindi fino a sera.